Côte d’Ivoire: dépistage gratuit de l’hypertension artérielle et du diabète à la veille du jeûne musulman

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Union fraternelle pour l’action dans la bienfaisance (UFAB) a dépisté gratuitement à Abengourou (environ 200 km à l’Est d’Abidjan) plus d’une centaine de personnes dans le cadre de la prévention contre l’hypertension artérielle et le diabète, en prélude au mois du jeûne musulman du Ramadan.Dans un entretien à APA, dimanche, le Président de cette ONG, Inza Bamba, dressant le bilan de cette activité a expliqué que pour la deuxième édition de cette initiative, « nous avons voulu cibler la santé à travers une opération de dépistage de l’hypertension artérielle et du diabète ».

« Nous avons donc voulu aider nos parents en leur permettant de connaître leur statut concernant ces deux maladies considérées comme des tueuses silencieuses à cause des ravages qu’elles font », a-t-il confié, ajoutant que cette action a été menée le samedi 27 avril dernier avec l’appui technique de l’ONG sœur «Action santé» .

Poursuivant, M. Bamba a indiqué que « le jeûne qui est un acte cultuel aux retombées spirituelles importantes n’en demeure pas moins une pratique contraignante pour l’organisme».

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire scrutera ce dimanche soir le ciel à la recherche du croissant lunaire. Si la lune est observée, le jeûne débutera ce lundi 06 mai en Côte d’Ivoire, au cas contraire, ça sera le mardi 07 mai.

L’UFAB a organisé en 2015, l’opération «Tous heureux pendant le ramadan» en faisant des « dons en produits d’hygiène, en vivres et en vêtements à la maternité du Centre hospitalier régional et à la Maison d’arrêt et de correction d’Abengourou ».

L’Union fraternelle pour l’action dans la bienfaisance (UFAB) a été créée en 2001 à Abengourou par des anciens membres de l’Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d’Ivoire (AEEMCI). Le social est au cœur de ses actions.