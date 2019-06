Côte d’Ivoire : démantèlement d’un réseau international de trafic de cocaïne

La police nationale ivoirienne a annoncé vendredi à Abidjan le démantèlement d’un réseau international de cocaïne ayant abouti à l’interpellation de 10 individus dont 06 italiens, 1 franco-turque et trois ivoiriens dont 02 femmes. « Par le biais de la coopération internationale, l’unité de lutte contre le crime transnational ( UCT) avec la collaboration des structures de lutte anti-drogue de cinq pays de l’arc du golfe de Guinée et l’appui de certaines unités de police et de gendarmerie spécialisées mènent une vaste opération qui a abouti à l’interpellation de 10 individus dont 06 italiens, 01 franco-turque et 03 ivoiriens dont 02 femmes», rapporte la direction de la police nationale ivoirienne dans une note d’information, ajoutant qu’ils ont également saisi 08 armes à feu, des dizaines de montres de valeur et des véhicules de luxe.

Rappelant auparavant les faits, la police indique que le 17 septembre 2018, la police brésilienne a détecté et saisit une tonne 195 kilogrammes de cocaïne emballés dans plusieurs paquets soigneusement cachés à l’intérieur des compacteurs de trois caterpillars destinés à l’exportation vers la Côte d’Ivoire.

Depuis trois ans, la police ivoirienne mène diverses opérations qui ont permis de démanteler plusieurs réseaux internationaux de drogue, conclut la note.