Côte d’Ivoire: création d’une Autorité de régulation du transport intérieur

Une Autorité de régulation du transport intérieur (ARTI) en Côte d’Ivoire, visant à gérer l’écosystème et « mettre fin au désordre » observé dans le secteur du transport lagunaire, routier et ferroviaire, a été adopté mercredi en Conseil des ministres.« Le Conseil a adopté la création de l’Autorité de régulation du transport intérieur (ARTI), créé en application du transport intérieur », a indiqué à la presse le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue du Conseil des ministres.

« Elle est chargée de la régulation des transports intérieurs et est dotée de pouvoirs de propositions, de conciliation, de sanction en vue de lutter efficacement contre la fraude et mettre un terme au désordre constaté dans le transport intérieur, notamment lagunaire, routier et ferroviaire », a-t-il dit.

La création de l’Autorité de régulation du transport intérieur (Arti), soulignera-t-il, consacre la distinction nécessaire entre la mission de régulation et celle d’organisation du secteur des transports.

Le décret créé également une Autorité administrative indépendante dénommée Grand mobilité. Une mesure qui concourt à la mise en œuvre du schéma directeur d’urbanisation, d’urbanisme du Grand Abidjan.

Cette autorité administrative dans son volet transport vise à « améliorer la mobilité urbaine dans le District d’Abidjan et les communes environnantes », a fait observer le porte-parole du gouvernement ivoirien.

« La loi d’orientation du transport intérieur a été réaménagée pour permettre la création d’une autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan dénommé Grand Abidjan mobilité », a-t-il poursuivi.

L’autorité administrative indépendante est notamment chargée de « réglementer et de fluidifier le trafic, de développer les capacités du réseau du transport public et de faciliter la mobilité de tous », a relevé M. Sidi Touré, également ministre de la Communication et des médias.