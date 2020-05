Côte d’Ivoire/Covid-19: l’État décaisse plus de 139 milliards FCFA pour le paiement de la dette intérieure

Le montant cumulé des décaissements de l’Etat de Côte d’Ivoire au titre de la dette intérieure en faveur de ses fournisseurs depuis avril dernier jusqu’à ce jour, s’élève à 139,100 milliards FCFA, a-t-on appris lundi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.Selon une note d’information transmise à APA, cet effort de l’exécutif ivoirien s’inscrit dans le cadre des mesures d’appui aux entreprises mises en oeuvre à travers le Plan de soutien économique, social, humanitaire face à la maladie à Covid-19.

« Le montant cumulé des décaissements pour les mois d’avril et de mai 2020 s’élève à ce jour à 139,100 milliards FCFA. Il convient de préciser que de ce montant, 22,3 milliards FCFA ont aussi été décaissés pour les fournisseurs dont les factures sont supérieures à 100 millions FCFA», indique cette note d’information qui rapporte une réunion du Comité paritaire technique ( CPT/Covid-19) au cours de laquelle Zoumana Traoré, le payeur général des services généraux des administrations publiques a fait le point de la situation de paiement de la dette intérieure au profit des fournisseurs de l’État.

« Au mois d’avril, il a été décaissé la somme de 76, 100 milliards FCFA qui se décompose comme suit: 31, 8 milliards FCFA pour les fournisseurs de l’Etat et ses démembrements dont les montants sont inférieurs à 100 millions FCFA. 22 milliards FCFA ont été décaissés pour la dette école. 22, 3 milliards ont été également décaissés pour les fournisseurs dont la créance est supérieure à 100 millions FCFA», a expliqué M. Traoré lors de cette rencontre.

Pour le mois de mai, a-t-il précisé, l’opération a débuté le jeudi 7 mai et se poursuit. « A ce jour, (pour le mois de mai), il a été décaissé la somme de 63 milliards FCFA qui se décompose comme suit : 32, 71 milliards FCFA pour les fournisseurs de l’Etat et ses démembrements et 30,84 milliards pour la dette école », a souligné M. Traoré.

Dans le cadre de l’appui aux entreprises à travers le Plan de soutien économique, social et humanitaire face à la pandémie du Covid 19, le Gouvernement ivoirien a initié plusieurs mesures dont celle de continuer malgré la crise, le paiement de la dette intérieure.

Les entreprises des sous-secteurs sinistrés du fait de la crise sanitaire, en sont les bénéficiaires avec un privilège accordé à celles disposant de factures inférieures à 100 millions FCFA en vue d’atteindre le maximum d’entreprises en particulier les PME et les TPE. La prochaine réunion du CPT/ Covid-19 est prévue le 15 mai prochain.