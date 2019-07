Côte d’Ivoire/CMU: L’État prend en charge 3 mois de cotisation du délai de carence des fonctionnaires

L’État de Côte d’Ivoire s’est engagé mercredi à Abidjan dans un décret, à prendre en charge les trois mois de cotisation du délai de carence des fonctionnaires et agents de l’État dans le cadre du démarrage de la Couverture maladie universelle (CMU), une assurance sociale qui prend en compte le secteur formel et informel et dont les prestations débutent le 1er octobre prochain.« Dans le cadre du démarrage des prestations de la CMU, l’État prend en charge à titre exceptionnel, les trois mois de cotisation du délai de carence des fonctionnaires et agents de l’État», a annoncé Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.

Auparavant, M. Touré qui est par ailleurs, le ministre de la communication et des médias, a indiqué que ce décret met également à la chargé de l’État, le paiement de 50% des cotisations dues au titre du régime général de base de la CMU par les fonctionnaires et agents de l’État à concurrence de huit personnes par famille ( le père, la mère et six enfants de moins de 21 ans).

« Les 50% restant sont à la charge du fonctionnaire ou de l’agent de l’État », a-t-il précisé.

La couverture maladie universelle se veut une assurance sociale qui prend en compte le secteur formel et informel. Les soins de cette assurance se feront dans les centres de santé conventionnés. L’assuré devrait payer un ticket modérateur de 30% et l’assurance le reste à hauteur de 70%. Quant à la cotisation, elle s’élève à 1000 FCFA par mois et par individu.