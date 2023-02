Côte d’Ivoire : Blé Goudé salue la libération de Pulchérie Gbalet

Figure de la société civile ivoirienne, Pulchérie Gbalet, a été mise en liberté provisoire ce 3 février 2023, après six mois de détention.« Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), le parti de Blé Goudé, « se réjouit de cette libération qui participe à n’en point douter, à la décrispation du climat sociopolitique en Côte d’Ivoire », indique un communiqué.

Pour le parti de l’ex-leader des « Jeunes patriotes » traduit sa gratitude à toutes les personnes physiques et morales dont les efforts conjugués ont conduit à cet aboutissement heureux, poursuit le communiqué.

Mme Pulchérie Gbalet, la présidente du Conseil d’administration de l’organisation Alternative citoyenne ivoirienne (ACI), s’est prononcée, de retour du Mali en août 2022, sur l’affaire des 49 militaires ivoiriens dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux.

Il lui est reproché « des manœuvres de nature à jeter du discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l’ordre public, et de diffuser des nouvelles fausses de nature à entraîner une atteinte au moral de la population ».

Selon le procureur, ces faits sont d’une « gravité qui tombe sous le coup des articles 155 ; 179 et 183 du Code pénal et sous les chefs d’entente avec les agents d’une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d’Ivoire ».

L’activiste ivoirienne, Pulchérie Gbalet, prend souvent des positions tranchées dans des débats d’ordre socio-politique et économique. Elle est taxée d’être une militante des droits de l’Homme proche de l’opposition.

Avec la grâce présidentielle accordée aux 49 soldats ivoiriens par Assimi Goita, le président de la Transition et chef d’Etat du Mali, Pulchérie Gbalet pourrait bénéficier d’une clémence de la justice au regard du dénouement heureux de cette affaire qui avait créé une tension entre Abidjan et Bamako.