Côte d’Ivoire: 65 morts enregistrés en octobre 2020 dans des accidents (Sapeurs-pompiers)

Le mois d’octobre 2020 s’est achevé avec 2519 interventions du Groupement des sapeurs-pompiers militaires ( GSPM) qui ont recensé 65 morts en Côte d’Ivoire, a appris APA mercredi de source officielle.« Le mois d’octobre 2020 s’achève avec 2519 interventions au total, soit une moyenne journalière de 81,2 interventions. Le total des interventions au 31 octobre 2020 est de 26 716 contre 18 599 à la même date l’an dernier, soit une hausse de 30%. Concernant les victimes, 2409 ont été transportées en octobre 2020 et 65 décès ont été constatés», rapporte le GSPM dans une note d’information.

Selon les pompiers, les principales causes de leurs interventions restent les accidents de la circulation qui constituent à eux seuls 62,88% des sorties, suivis des transports de malades avec 9,45% et des feux avec environ 7%.

A Abidjan, précise la note, les communes de Yopougon (Ouest), Cocody (Est), Abobo ( Nord) et Adjamé (Centre) enregistrent le plus grand nombre d’interventions des pompiers dans le pays pendant le mois d’octobre dernier. Le GSPM conclut en relevant pour ce mois d’octobre 31 fausses alertes et 216 alertes motivées.