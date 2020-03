Côte d’Ivoire: 500 millions de Fcfa de l’UE pour financer des micro-initiatives

L’Union européenne (UE) a lancé mercredi à Abidjan un projet visant à financer des micro-initiatives d’intérêt communautaire pour un montant global de 500 millions de Fcfa, dans le cadre du projet Leadership et initiatives des acteurs non étatiques (LIANE 2).« Peu importe, n’importe qui, qui a une idée, une personne individuelle, une association qui veut faire quelque chose qui s’inscrit dans les valeurs des collectivités », peut présenter sa micro-initiative, a indiqué le chef de la délégation de l’UE en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, à sa résidence.

Ce dispositif permet en outre de financer les micro-projets de toute organisation de droit ivoirien, notamment les initiatives contribuant à la cohésion sociale et au partage de valeurs : concerts, débats, exposition, conférences, initiatives collectives de quartier, promotion culturelle et sportive.

Les activités à caractère religieux, politique ou lucrative ne seront pas retenues, mentionne un document déclinant les critères, qui relève que le financement se situe entre 2 et 5 millions Fcfa. Le postulant devra faire parvenir une lettre simple, une page, un e-mail présentant l’initiative (https://projetliane.com).

Un comité de sélection qui se réunira tous les mois, choisira cinq projets à financer chaque mois. Selon M. Kirchmann, le montant global n’est pas versé globalement et l’UE prend directement en charge certains coûts avec les fournisseurs ou prestataires que la structure sélectionnée aura identifiés.

Cette initiative intervient à la suite de l’UE Magic Tour, une tournée destinée à promouvoir les valeurs communes de l’Union européenne et de la Côte d’Ivoire. L’UE a constaté au cours de la tournée une volonté des jeunes, des femmes et des associations de monter des projets axés sur des valeurs.

Pour répondre à ce besoin, l’UE et la Côte d’Ivoire ont décidé de mettre en place un dispositif de financement de micro-initiatives qui devrait permettre à la société civile de concrétiser ses projets grâce à de petits contrats de service ou de fourniture.

A’Salfo, lead vocal du mythique groupe Magic System, s’est réjoui de ce fonds, « une promesse » qui se concrétise et qui devrait donner aux jeunes de réaliser de « petits rêves » en terme d’entrepreneuriat. Il espère qu’ il sera utilisé à bon escient au profit de la collectivité.

La secrétaire d’Etat auprès du ministre ivoirien de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Myss Belmonde Dogo, a indiqué que son département ministériel se tournera vers les ONG faisant observer qu’ il y a « plus de 5 000 femmes à former dans l’alphabétisation numérique ».

Les micro-initiatives qui s’inscrivent dans le cadre du projet LIANE 2 sont le résultat tangible de la feuille de route de l’UE pour l’engagement envers la société civile sur la période 2016-2020. Ils visent à améliorer la gouvernance démocratique et promouvoir le dialogue et la paix dans le pays.