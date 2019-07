Côte d’Ivoire: 41,23% d’admis au baccalauréat 2019

La session 2019 du baccalauréat en Côte d’Ivoire a enregistré un taux national de réussite de 41,23% contre 46,09% en 2018, soit une baisse de 4,86 points, a annoncé lundi à Abidjan, Mariam Nimaga-Dosso, la directrice des examens et concours.« La session 2019 du BAC a vu se présenter dans les 442 centres de composition du territoire national, 261 707 candidats dont 115 458 filles et 146 249 garçons. Sur cet effectif de candidats présents, 49 221 filles et 58 076 garçons qui font un total de 107 897 candidats, ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,23% au BAC 2019 contre 46,09% en 2018 et 44,97% en 2017», a indiqué Mme Dosso qui proclamait officiellement les résultats de cet examen lors d’un point-presse.

« Ce taux de réussite national est en baisse de 4,86 points», a-t-elle ajouté. Poursuivant, la directrice des examens et concours a souligné que le taux de réussite chez les filles qui est de 42,63% est meilleur que celui des garçons qui est de 40,12%.

« Je rappelle aux candidats qu’ils disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats ce lundi 29 juillet jusqu’au 31 juillet 2019 pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs », a poursuivi Mme Dosso précisant que les résultats de ce jury spécial de réclamations seront proclamés le jeudi 1er août prochain dans les mêmes centres.

La proclamation des résultats de cet examen du baccalauréat 2019 dans les différents centres d’examen du pays est, prévue ce lundi à 14h (heure locale et Gmt), a-t-elle conclu. En Côte d’Ivoire, ce sont au total 1 289 603 candidats qui étaient inscrits à la session 2019 des différents examens scolaires.