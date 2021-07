Côte d’Ivoire: 329 tonnes de pesticides obsolètes détruits

Trois cent vingt-neuf tonnes de pesticides et déchets associés ont été détruits en Côte d’Ivoire, depuis 2016, à la faveur du Projet des pesticides et déchets associés financé par la Banque mondiale.

Au terme de ce projet dont la phase 1 s’est achevée, le 30 juin 2021, un atelier a été organisé pour faire la restitution des résultats et faire des perspectives, à la Primature, en présence des partenaires.

Selon M. Georges Kouadio, coordonnateur général des projets Banque mondiale, financés ou co-financés, au sein du ministère ivoirien de l’Environnement et du développement durable, ce sont « 329 tonnes de pesticides obsolètes et déchets associés qui ont été collectés et éliminés ».

Cette collecte, dira-t-il, a eu lieu à travers le pays. En outre, pour prévenir l’utilisation des pesticides obsolètes, nuisibles à la santé et à l’environnement, quatre avant-projets de lois ont été élaborés dont une loi sur la répression aux fraudes aux pesticides.

Lorsque ce dispositif légal sera adopté par le pouvoir législatif, désormais, tout détenteur de pesticides obsolètes sera en infraction. Le texte de loi prévoit également les conditions pour la destruction de ces pesticides.

Selon M. Georges Kouadio, « les pesticides de synthèse sont encore nécessaires, mais les pesticides de synthèse chimiques doivent être utilisés selon les bonnes pratiques ». Par ailleurs, il est conseillé d’utiliser les bio-pesticides pour augmenter le rendement agricole.

Le directeur de Cabinet du ministère de l’Environnement et du développement durable, Parfait Kouadio, s’est félicité des résultats de la phase 1 du projet, indiquant que la phase 2 consolidera les acquis de la phase 1, notamment la communication.

M. Parfait Kouadio a laissé entrevoir que le démarrage de la phase 2 pourrait s’amorcer début 2022, mais cela dépend du bouclage du financement. Le projet a été négocié par le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara auprès de la Banque mondiale.