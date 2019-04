Côte d’Ivoire: 29 morts enregistrés par les pompiers pendant le week-end pascal

Quelque vingt-neuf personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation, des incendies ou autres sinistres pendant le week-end de la fête de Pâques en Côte d’Ivoire, a indiqué mardi, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) dans une note d’information.« Du vendredi 19 avril au lundi 22 avril inclus, le GSPM a enregistré 311 interventions cumulées avec 488 victimes dont 29 victimes décédées et 43 victimes sans évacuation. Sur les 311 interventions du week-end pascal, on note 206 accidents de la circulation, 21 incendies, 20 transports de malades, 06 transports d’aliénés et 08 fausses alertes », rapportent les soldats du feu dans un bilan de ce week-end, soulignant que la journée du samedi dernier (20 avril) a été « la plus active et la plus meurtrière ».

Le GSPM a ainsi enregistré pendant cette journée du samedi, 105 interventions et la prise en charge de 125 victimes dont 12 décédées.

Au premier trimestre 2019, les accidents de la circulation ont fait 6262 victimes dont 156 morts dans le pays.

L’année 2018 s’est achevée avec un total de 19.968 interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) en Côte d’Ivoire dont 12 974 accidents de la circulation. Quelque 27 164 victimes ont été enregistrées dont 837 décès.