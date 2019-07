Côte d’Ivoire: 1,6 million d’enfants de 6 à 16 ans en dehors du système scolaire (UNICEF)

Quelque 1,6 million d’enfants âgés de 6 à 16 ans sont en dehors du système scolaire en Côte d’Ivoire, a annoncé mercredi à Abidjan Dr Sophie Léonard, la représentante intérimaire du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le pays.« D’importants progrès ont été accomplis en Côte d’Ivoire en ce qui concerne l’éducation de base depuis la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire. Cependant il y a d’importantes disparités régionales laissant 1,6 million d’enfants de 6 à 16 ans en dehors du système scolaire. La plupart d’entre eux sont inscrits dans des écoles communautaires informelles ou dans des structures islamiques d’éducation non formelles», a déploré Dr Léonard qui s’exprimait en qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur éducation-formation de la Côte d’Ivoire à la faveur du lancement de la revue conjointe 2019 de ce secteur.

Cette revue est un cadre de dialogue des acteurs éducatifs en vue de faire le bilan des activités du plan sectoriel éducation-formation 2018 en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, la rencontre s’articulera autour de l’analyse du rapport de performance du plan stratégique 2016-2025.

Poursuivant, Dr Sophie a félicité le gouvernement ivoirien pour son engagement en faveur de l’éducation et la formation, plaidant entre autres pour l’intégration des enfants de l’enseignement confessionnel islamique dans le système scolaire formel.

Réaffirmant l’engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement ivoirien, elle a regretté que « trop d’élèves dans le pays sont en dessous du seuil de compétence». « Depuis le père-fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, le gouvernement ivoirien a toujours placé l’éducation et la formation au cœur des priorités nationales », a dit à son tour, Albert Toikeusse Mabri, le ministre ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui présidait la rencontre.

A cet effet, il a rappelé que le budget alloué au secteur éducation en 2018 en Côte d’Ivoire s’élève à plus de 1285 milliards FCFA, soit 19% du budget global du pays. M. Mabri qui avait à ses côtés, sa collègue Kandia Camara de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, a encouragé les uns et les autres à formuler des « recommandations judicieuses», au terme de ces assises en vue d’élaborer de façon consensuelle le plan d’actions 2019-2020.

Cette revue conjointe 2019 du secteur éducation-formation qui devrait durer 72 heures, est organisée autour du thème: «le dispositif de suivi-évaluation du plan sectoriel éducation-formation 2016-2025: enjeux, contraintes et défis ».