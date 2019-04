Côte d’Ivoire: 156 personnes tuées dans des accidents de la circulation au 1er trimestre 2019 (Pompiers)

Les accidents de la circulation ont enregistré 6262 victimes dont 156 morts en Côte d’Ivoire au premier trimestre 2019, a appris APA vendredi auprès du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM).« Sur les 5490 interventions des sapeurs-pompiers au premier trimestre 2019, les accidents de la circulation ont représenté 62,71% des interventions, soit 3443 interventions au total…Les accidents de la circulation ont enregistré 6262 victimes, soit 88,18% des victimes du premier trimestre 2019 dont 5306 victimes transportées, 800 non évacuées et 156 décédées », rapporte une note d’information du GSPM indiquant qu’au total 247 victimes d’accidents de la route, d’incendies et autres sinistres ont trouvé la mort dans le pays sur cette période.

« Le premier trimestre 2019 vient de s’achever avec un total de 5490 interventions contre 4305 interventions pour la même période en 2018, soit une hausse de 27,53%. Nous avons enregistré 247 victimes décédées et avons transporté 6031 victimes vers les centres hospitaliers sur un total de 7101 victimes constatées », soulignent les pompiers.

Poursuivant, ajoute la note, sur les 602 incendies du premier trimestre 2019, 279 concernent les incendies de domicile, 65 incendies de véhicules et 102 incendies à caractère électrique.

« A Abidjan, la commune de Yopougon est celle où le GSPM est le plus intervenu avec 1149 interventions. En matière d’accidents de la circulation à Abidjan, après Yopougon avec ses 673 interventions, nous avons Cocody avec 441 interventions, puis Abobo avec 341 interventions, suivi d’Adjamé avec 267 interventions », précisent les soldats du feu, ajoutant que pour les communes de l’intérieur du pays, la ville de Bouaké arrive en tête avec 342 interventions en matière d’accidents de la circulation suivie de Korhogo avec 262 interventions.

« 05 personnes sont décédées suite à des incendies et 44 à l’occasion des malaises ou maladies. Le GSPM a été sollicité pour la prise en charge de 125 aliénés menaçants ou malades mentaux qui ont été transportés vers les hôpitaux psychiatriques», conclut la note.

Environ 10.000 accidents de la circulation occasionnant 900 décès et plus de 12.000 blessés sont enregistrés annuellement en Côte d’Ivoire.

L’année 2018 s’est achevée avec un total de 19 968 interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) dans le pays dont 12 974 accidents de la circulation. Quelques 27 164 victimes ont été enregistrées dont 837 décès.