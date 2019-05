Côte d’Ivoire: 13 députés RHDP créent un mouvement de soutien à Ouattara

Un mouvement de soutien aux actions du chef de l’Etat, ivoirien, Alassane Ouattara, dénommée « Synergie 2020 » a été présenté, jeudi à la presse à Abidjan, par 13 députés issus du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon le président de ce mouvement, le député Mahamadou Kébé , élu dans la circonscription de Sago-Dakpadou,(Sassandra) «l’objectif est de faire la promotion du Vivre Ensemble, de mieux se soutenir mutuellement pour être efficaces dans la portée ».

Il s’agira aussi de faire, « la promotion ou la défense des intérêts des membres du réseau et du RHDP, face à une adversité protéiforme et multipolaire ».

« En outre, notre objectif politique est clairement de nous constituer en relai fort de la vision et de l’action du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), c’est-à-dire, en instrument de résonnance des idéaux portés et incarnés par le Président de la République, Alassane OUATTARA, et mis en œuvre par le Premier ministre », a par ailleurs expliqué M. Kébé, entouré de quelques pairs.

Comme première action, ce mouvement compte sillonner des régions du pays notamment celle du Hambol (Centre –nord ivoirien).

« Notre Réseau qui a déjà établi un programme ambitieux de tournées dans toute la Côte d’Ivoire, sillonnera nos régions, pour échanger, partager, sensibiliser les vaillantes populations, sur les enjeux vrais de l’engagement du RHDP pour la modernité et le progrès en Côte d’Ivoire », a-t-il par ailleurs précisé.

Synergie 2020 se veut un réseau de « Solidarité et d’Actions » pour renforcer les liens entre les 13 Députés parlementaires, tous membres du RHDP dénommé « Synergie 2020 » a vu le jour le mercredi 17 avril 2019 à Abidjan.