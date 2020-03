Coronovirus: aménagement des horaires de travail dans l’administration publique ivoirienne

Le ministre ivoirien de la fonction publique, le général Issa Coulibaly a signé mercredi un arrêté pour aménager les horaires de travail dans l’administration publique qui sont désormais fixés de 08h à 14h « sans interruption » en raison du couvre-feu lié à la crise sanitaire du coronavirus dans le pays.« Le présent arrêté prescrit des modifications dans l’organisation et le fonctionnement des services pendant toute la durée de la période du couvre-feu liée à la crise sanitaire du coronavirus. Les horaires dans l’administration publique sont aménagés comme suit: de 08h à 14h sans interruption », indique cet arrêté en son article 2.

Pendant toute la durée de la crise du coronavirus, précise l’article 3 de ce document, les services doivent être organisés pour tenir compte des mesures sanitaires arrêtées par le gouvernement, notamment la distanciation d’au moins un mètre entre les agents dans un bureau.

« En application des dispositions de l’article 3, il est prescrit le travail par déroulement dans les services avec le système de double vacation», ajoute l’article 4.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a décrété lundi soir l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire ivoirien avec plusieurs mesures dont l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 05h du matin.

Plusieurs mesures de prévention dont la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays, ont également été prises par les autorités en vue de stopper la propagation du coronavirus en Côte d’Ivoire où 73 cas sont confirmés. Depuis son apparition en décembre dernier en Chine, la maladie à coronavirus a fait à ce jour, dans le monde, plus de 16 000 morts et plus de 370 000 cas d’infection.