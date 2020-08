Coronavirus : une aide financière pour des étudiants étrangers en Allemagne

Le ministère fédéral de l’Éducation en Allemagne (BMBF) a mis sur pieds une stratégie pour venir en aide à ces étudiants qui ont perdu leur emploi en cette période de coronavirus.

L’Allemagne accueille près de 400 000 étudiants étrangers. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, ces universitaires sont confrontés à plusieurs difficultés notamment la perte de leur emploi. C’est pour les soutenir que, le ministère fédéral de l’éducation en Allemagne a lancé une aide sous forme de prêt.

Ladite aide a été ouverte le 1er juin 2020, et concerne tous les étudiants étrangers ayant une adresse enregistrée en Allemagne, indépendamment de leur nationalité et de la durée de leur séjour. Il faut préciser que pour y bénéficier aussi, il faut avoir moins de 44 ans et ne pas forcement avoir un bon GPA.

Une autre précision savoir, c’est que les décaissements mensuels de ce prêt étudiant sont compris entre 100 et 650 euros. Le montant exact est déterminé par les étudiants bénéficiaires. Il ne nécessite aucune garantie et est indépendant des revenus ou des actifs.

Notons aussi que le calendrier de remboursement est basé sur une période régulière de dix ans. Cependant, les étudiants peuvent accepter ce calendrier ou générer une période de remboursement différente en choisissant un autre montant mensuel.

Le prêt étudiant ouvert par le ministère fédéral de l’éducation en Allemagne est disponible jusqu’au 31 mars 2021.