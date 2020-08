Coronavirus-Tchad : 155 tests réalisés, 2 cas confirmés

La coordination de riposte sanitaire a signalé 2 cas d’infection à la covid-19. C’était dans le cadre de la mise à jour de la situation épidémiologique du dimanche 9 aout 2020

Le communiqué 115 de la CNRS a annoncé 2 nouveaux cas, un à N’Djamena et l’autre dans la province Logone oriental, sur 155 échantillons analysés. Le nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie s’élève à 944. Aucun cas de guérison annoncé et zéro décès déploré. Le nombre de guéris est de 839 et 76 décès. 29 malades sont sous traitement.

La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, vigilante, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières notamment la distanciation sociale.