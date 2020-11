Coronavirus : l’UE soutient le G5-Sahel à hauteur de 108 millions de dollars

L’Union européenne a décaissé 108 millions de dollars pour accompagner quatre pays du G5-Sahel dont le Tchad dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19

G5-Sahel. Un appui financier de l’U.E est apporté au Tchad, au Niger, la Mauritanie et au Burkina Faso pour mettre un plan de riposte efficace contre le covid-19. Le nombre de cas diagnostiqués positifs dans ces quatre pays s’élève à 13 285. Ils devront se servir de cette aide en gardant de vue sur l’espace fiscal souligne le communique de l’Union européenne. Le Niger obtiendra la plus grande partie, soit 44,8 millions de dollars, le Burkina Faso 30 millions, le Tchad 20 millions et enfin la Mauritanie

Dans le communiqué, le haut représentant de l’U.E, Joseph Borrel indique cet acte permettre de réitérer l’engagement, renforcer la mobilisation pour le Sahel dans sa lutte contre la pandémie. « Au-delà d’une réponse à court terme visant à répondre aux besoins urgents des populations, notre objectif est aussi, d’ores et déjà de réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie dont l’Afrique en général et le Sahel en particulier risquent de souffrir de façon disproportionnée », note l’Union.

Les gouvernements bénéficiaires doivent permettre d’offrir des soins de qualité et réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie.