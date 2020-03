Coronavirus: les derniers développements dans le monde

Nouveaux bilans et faits marquants : voici les derniers développements liés à la propagation du coronavirus dans le monde.

– Plus de 3.550 morts –

Dans le monde, 104.901 cas d’infection recensés dans 95 pays et territoires, causant la mort de 3.556 personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 17h00 GMT.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (6.767 cas, 44 décès), l’Italie (5.883 cas, 233 décès), l’Iran (5.823 cas, 145 décès), l’Allemagne (785 cas).

La Colombie, le Costa Rica et les Maldives, annoncent le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

La Chine dénombre 80.651 cas, dont 3.070 décès. 99 nouvelles contaminations et 28 nouveaux décès.

– Croisiéristes positifs –

Le coronavirus est détecté sur 21 personnes sur 46 testées à bord d’un navire de croisière maintenu au large de la Californie, le Grand Princess, qui compte 3.533 passagers et membres d’équipage.

– Ecoles et frontières fermées –

Les crèches et établissements scolaires seront fermés à partir de lundi et pour 15 jours dans deux départements français, l’Oise (nord de Paris) et le Haut-Rhin (frontière allemande), où des foyers infectieux prospèrent.

La Russie ferme ses frontières aux voyageurs étrangers en provenance d’Iran.

– Renforts en Italie –

L’Italie décide de recruter 20.000 renforts pour ses hôpitaux, tout en étudiant la création de nouvelles zones de quarantaine.

– Prière du pape par vidéo –

Le pape François prononcera dimanche depuis sa bibliothèque sa traditionnelle prière de l’Angélus, qui sera retransmise en direct par vidéo, et non depuis sa fenêtre surplombant la place Saint-Pierre au Vatican.

– Effondrement d’un lieu de quarantaine –

Une trentaine de personnes sont bloquées sous les décombres après l’effondrement d’un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus dans l’est de la Chine.

– Les exportations dégringolent –

Les exportations chinoises ont plongé de 17,2% sur un an en janvier-février.

Les indices boursiers, cours du pétrole et taux sur la dette des Etats ont de nouveau chuté vendredi.

– Annulations –

Le grand festival culturel South by Southwest, qui devait se tenir mi-mars à Austin au Texas est annulé.

Le match Ecosse-France prévu à Glasgow pour le tournoi féminin des Six nations est reporté après qu’une joueuse écossaise eut contracté le coronavirus.

Le marathon de Barcelone prévu le 15 mars se tiendra finalement 25 octobre.

La Hongrie annule la célébration de la fête nationale le 15 mars.

En France, le préfet de police de Paris interdit le Mondial du tatouage prévu du 13 au 15 mars. Plusieurs événements sportifs sont reportés ce week-end.

Mais, en Arabie saoudite, Ryad rouvre l’esplanade entourant la Kaaba, lieu le plus saint de l’islam. Le petit pèlerinage (la Omra) reste suspendu.

– Casques bleus –

L’ONU demande à neuf pays, dont la Chine, la Corée du Sud et la France, de différer de trois mois leurs rotations de Casques bleus dans le monde.