Coronavirus : le Tchad reçoit un lot d’appareil médicaux de l’Inde

Un lot d’appareil de santé commandé par les autorités sanitaires tchadiennes est arrivé à N’Djamena le 12 septembre 2020. Il est destiné à la lutte contre la pandémie de la Covid-19

Un avion en provenance de l’Inde a foulé le sol tchadien samedi dernier. L’appareil transportait des kits sanitaires commandés par le Comité de gestion de la crise sanitaire. Cette 2e vague de matériels médicaux en provenance de la même destination vient approvisionner les établissements sanitaires pour faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19

L’ensemble est constitué des scanners, des unités de production d’oxygène, des laboratoires de tests, des pièces de rechange, de maintenance d’électricité. Le matériel a été reçu par le ministre des finances, Tahir Hamid Nguilin et le secrétaire d’Etat à la santé, Djiddi Ali Sougoudi. Le président du Sous-comité finances et commande du CGCS, Tahir Hamid Ngulin a souligné que, le Tchad a décidé d’augmenter ses capacités en termes de diagnostic, de prévention, de traitement et de prise en charge des malades. « Nous allons continuer à recevoir d’autres matériels mais aussi des techniciens supplémentaires », a-t-il assuré.

Il ajoute que dans le souci d’éradiquer la maladie, deux citoyens indiens ont été dépêché pour l’installation des premiers kits commandés dans les hôpitaux de N’Djamena. D’autres viendront pour former les agents de santé et l’utilisation de ces matériels, promet Tahir Hamid Nguilin. Aucun relâchement ne sera permis avant la levée de l’état d’urgence sanitaire, déclare-t-il.

Le secrétaire d’Etat à la santé, Djiddi Sougoudi apprend que ces matériels ont été acquis avec l’aide des partenaires. Ils permettront au pays de renforcer son système de santé, note-il. Ces appareils permettront également de poser le diagnostic assez rapide et de prendre en charge les patients mais aideront à circonscrire la pandémie, fait savoir le secrétaire d’Etat à la santé. Il a précisé qu’après la pandémie le pays aura un système de santé bien équipé.