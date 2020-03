Coronavirus: la police ivoirienne dément la fermeture prochaine de toutes les surfaces commerciales

La police nationale ivoirienne a démenti vendredi dans un communiqué la rumeur faisant état de la fermeture prochaine de toutes les surfaces commerciales du pays en raison de la maladie à coronavirus.« Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, des Sms et des appels téléphoniques font état de ce que les marchés, supermarchés, surfaces commerciales et bien d’autres endroits seront fermés et que les populations vivant en Côte d’Ivoire seront confinées», fait remarquer l’institution policière assurant que ces « fausses informations » ont pour but de « semer la crainte et d’amplifier la peur au sein des populations ».

Poursuivant, l’institution policière ivoirienne a exhorté les populations à appliquer les mesures de sécurité établies par le gouvernement en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. «La direction générale de la police nationale rappelle que diffuser une fausse information constitue une infraction pénale et invite par conséquent les citoyens à s’abstenir de divulguer, diffuser ou relayer des informations erronées », conclut le communiqué.

Neuf cas confirmés de maladie à coronavirus ont été enregistrés en Côte d’Ivoire. Pour lutter contre la propagation de cette maladie, le gouvernement ivoirien a pris une série de mesures dont l’auto-confinement des cas suspects. Mais le confinement de toute la population ivoirienne n’a pas encore été envisagé par les autorités.