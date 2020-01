Coronavirus : Kenya Airways suspend ses vols vers la Chine

Kenya Airways a annoncé, vendredi, la suspension temporaire de ses vols à destination et en provenance de Guangzhou, en Chine, à la suite de l’épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 200 morts dans ce pays asiatique.Cependant, la compagnie aérienne nationale kenyane a déclaré que les vols vers Nairobi et Bangkok sont maintenus.

« Notre consultation avec les ministères de la Santé et des Affaires étrangères se poursuivra et nous fournirons des mises à jour au fur et à mesure que la situation évolue », a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

Elle ajoute : « Nous nous excusons auprès de tous nos clients pour les désagréments causés et réaffirmons que la sécurité de nos clients et employés reste notre priorité absolue ».