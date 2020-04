Coronavirus et justice font la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus à APA ce mercredi traitent de la riposte économique contre les effets du coronavirus et le souhait des magistrats d’instituer un fonds d’équipement et de motivation.« L’UE promet 100 milliards de FCFA au Sénégal », titre le quotidien national Le Soleil avant de préciser que ce financement, « sous forme de don (vise à) aider le Sénégal à faire face à la pandémie de coronavirus ».

Sur les 1 000 milliards devant alimenter le Programme de résilience économique et sociale du Sénégal (Force-Covid-19), « environ 325 milliards de francs CFA (ont été) collectés », annonce le journal EnQuête.

Mais pour L’AS quotidien « Macky tient (déjà) son trésor de guerre ». En effet, souligne le journal, « En un temps record, le gouvernement a réussi à boucler le financement du Fonds de riposte contre le Covid-19 ».

« (…) Grâce à la gymnastique des Finances, plusieurs sources de financement ont contribué à la mobilisation de ces ressources pour la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale (PRES). Il s’agit de l’appui financier des partenaires, la contribution volontaire des Sénégalais à hauteur de 17,331 milliards et la réorganisation du budget pour collecter les 399 milliards », détaille le journal.

Cependant, lors d’une conférence de presse tenue hier, le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a indiqué que la somme reçue des partenaires techniques et financiers du Sénégal, du secteur privé, des acteurs économiques et des bonnes volontés pour le financement du Fonds de riposte contre les effets du Covid-19 (Force-Covid-19) est, pour le moment, environ 325 milliards de francs CFA sur les 1 000 milliards.

Sous le titre « Risque de +corona-famine+ dans le monde rural », Vox Populi alerte sur la détresse des paysans et éleveurs sans activités génératrices de revenus et « laissés à leur sort ».

« La fermeture des marchés hebdomadaires et la suspension de la transhumance rendent la vie impossible aux ruraux », soutient le journal avant de donner la parole à l’éleveur Bassirou Ba qui déclare : « Nous sommes toujours les derniers à être pris en compte dans ce pays. (Alors qu’) en cette période de pandémie, nous souffrons le martyre ».

Abordant la question de la lutte contre la propagation des cas communautaire, le journal EnQuête soutient que « Des spécialistes préconisent un dépistage large dans les zones épicentres de la pandémie ».

Dans les colonnes du quotidien, « Dr Alioune Blondin Diop préconise un dépistage +larga manus+ (500 à 1 000 tests par jour), dans les localités où l’on dénombre 3 ou 4 cas communautaires ».

Mais pour le Dr Mamadou Dieng interrogé par le même journal, « Avec les tests rapides, il y a beaucoup de faux positifs et de faux négatifs ».

L’Observateur, pour sa part, raconte « L’enfer du confinement à (l’hôtel) Ngor Diarama » et donne la parole à Adjiboye Lô, sœur du cas positif de Gueule Tapée (Dakar) qui déclare : « Vous pouvez crever ici la nuit, personne ne viendra vous secourir ».

Sur un tout autre sujet, Le Quotidien revient sur la volonté des juges de remettre sur pied le fonds d’équipement et de motivation de la justice et arbore ce titre : « Le fonds commun déterré par les magistrats ».

« Comme l’ancien, (abrogé par Macky Sall dès son élection en 2012), il sera alimenté par les amendes », souligne Le Quotidien qui pense que « Les magistrats veulent (juste) une justice pour leur poche ».