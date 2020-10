Coronavirus : Donald Trump et sa femme ont été testés positifs

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a été testé positif au coronavirus, il a fait l’annonce sur son compte Twitter hier jeudi 1er octobre 2020. La 1ère dame aussi a contracté le virus, renseigne le président

« La première dame et moi-même avons été testés positifs au covid-19 », informe Donald Trump sur Twitter. Il doit en principe participer à une conférence sur le Covid-19 ce 2 octobre par téléphone sur : « le soutien aux personnes âgées vulnérables », et dans la soirée à un meeting en Floride, le dernier a été annulé bien que le médecin de la Maison-Blanche assure que le président se porte bien. La première dame Melania Trump et lui doivent observer une quarantaine à Washington. Le médecin a précisé qu’il continuera à assumer ses fonctions.

« Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ensemble », note le président américain. C’est un coup de tonnerre pour le républicain, la campagne doit prendre fin dans quelques jours et les élections seront organisées dans un mois. Le cahier de charge a commencé à être bouleversé, à l’instar de la campagne en Floride annulée par la Maison-Blanche.

Donald Trump a été contaminé par l’une de ses proches collaboratrices, Hope Kicks, quand ils se sont rendus à Cleveland, pour prendre part au débat contre le candidat démocrate, Joe Biden. Très proche du président, la conseillère Hop Hicks était en compagnie de son patron mercredi dernier dans le Minnesota pour un meeting. D’après le patron de la Maison-Blanche, sa collaboratrice aurait contracté le virus au contact avec des soldats ou des membres des forces de l’ordre, car très proche de ces derniers.