Coronavirus: début de la phase-terrain de sensibilisation des médias numériques ivoiriens

Le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI), la faîtière des médias numériques ivoiriens, a entamé mercredi à Abidjan, la phase-terrain de sa campagne de sensibilisation des acteurs de la presse contre la propagation du Coronavirus en Côte d’Ivoire.Cette campagne a débuté par la visite successive des médias numériques «Linfodrome» et «Alerte Infos» ainsi que le Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP) où il a été remis à chacune de ses structures des dispositifs de lavage des mains et des flyers de sensibilisation contre le Coronavirus.

«Cette campagne est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Tous les acteurs sont d’accord avec nous qu’il est impérieux que chacun à son niveau puisse apporter sa partition pour l’éradication de cette pandémie qui est devenue aujourd’hui une menace planétaire», a dit à APA Lassina Sermé, le président du REPPRELCI.

Poursuivant, il a expliqué que cette campagne initiée par son organisation avec l’appui logistique du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique à travers sa Direction de l’hygiène publique et de la santé-environnementale (DHPSE) tourne autour de deux axes essentiels. Il s’agit de l’installation de dispositifs de lavage de mains pour rappeler aux acteurs des médias, les bons réflexes et les bons gestes de l’hygiène de base qui sauvent contre cette maladie.

Le deuxième axe porte sur la distribution de flyers et autres affiches pour sensibiliser les journalistes sur les Fake News dans le traitement des informations relatives au coronavirus.

«C’est une très bonne initiative qu’il faut féliciter et encourager», a estimé Dr David Youant, directeur général de l’agence de presse Alerte Infos, appelant à élargir cette campagne de sensibilisation au-delà des médias numériques de sorte à ce que le secteur de la presse en Côte d’Ivoire soit épargné de cas de coronavirus.

Dans la même veine, Vamara Coulibaly, directeur général du Groupe Olympe éditeur du site d’informations en ligne Linfodrome, a salué également cette initiative du REPPRELCI, invitant les ivoiriens au «respect strict» des mesures prises par le gouvernement contre cette pandémie.

Il a par ailleurs appelé les journalistes au respect des règles de leur métier, estimant que les «Fake news tuent plus que le virus ». Après le Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP), le cap a été mis sur la Maison de la presse d’Abidjan où l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) s’est félicitée à son tour de cette initiative du REPPRELCI.

Avant le déploiement de la phase-terrain de cette campagne, une vingtaine de journalistes de la presse en ligne ivoirienne a reçu une formation sur les techniques de lavage des mains, dispensée par Dr Fanta Comara, Sous-directrice à la Direction de l’hygiène publique et de la santé-environnementale (DHPSE).

La phase-terrain de cette campagne du REPPRELCI est marquée par une tournée dans les rédactions des médias numériques au cours de laquelle des dispositifs de lavage des mains sont installés avec des démonstrations à l’appui au sein des entreprises de presse visitées.

Cette épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. A ce jour, cette maladie qui s’est répandue dans plus de 155 pays du monde, a fait plus de 8200 morts et contaminé plus de 200 000 personnes.

Le REPPRELCI est une organisation créée en 2006, regroupant les acteurs de la presse numérique en Côte d’Ivoire. Cette faîtière des médias numériques ivoiriens s’est donnée pour mission d’organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d’Ivoire.