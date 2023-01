Coran déchiré à La Haye: le Maroc condamne « un acte provoquant »

Le Maroc a condamné, dans les termes les plus forts, les agissements d’un extrémiste qui a déchiré un exemplaire du Saint-Coran à La Haye, aux Pays-Bas, a affirmé mercredi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.Le Royaume « dénonce ce nouvel acte provoquant qui heurte les symboles sacrés et les sentiments de plus d’un milliard de musulmans », souligne le ministère dans un communiqué.

« Tout en rappelant les valeurs de tolérance et de coexistence et le respect des symboles sacrés, le Royaume du Maroc souligne la nécessité d’appliquer la loi et d’agir avec fermeté pour prévenir toute atteinte aux religions et aux sentiments de leurs adeptes », ajoute la même source.

Le Maroc avait précédemment vivement condamné les agissements d’extrémistes suédois qui ont brûlé le Coran samedi dernier à Stockholm, en exprimant « son rejet catégorique de cet acte dangereux ».