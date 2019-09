Coopération Tchad/France : six nouvelles conventions bilatérales signées

Les six conventions visent à appuyer le commandement militaire et à organiser les forces de sécurité du Tchad.

Le Tchad et la France se sont mis d’accord le 05 septembre 2019 pour signer des conventions en matière de sécurité et de défense. Six nouvelles conventions bilatérales ont été signées entre ces deux pays. C’est le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, de la Sécurité publique et des Anciens combattants, Mahamat Abali Salah, et l’ambassadeur de la France au Tchad, Philippe Lacoste qui ont signé ces conventions.

Ces accords devront favoriser la direction générale du renseignement militaire dans la logistique et la maintenance des véhicules et des matériels. A travers ces conventions des jeunes cadres seront formés. Il est également prévu la formation professionnelle et la conversion des militaires.