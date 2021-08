Coopération Sud-Sud: les villes de Douala et N’Djamena renforcent les liens

Les patrons des villes de Douala au Cameroun et N’Djamena au Tchad ont entrepris de renforcer la coopération pour le développement des différentes communes.

Dans le cadre de la coopération bilatérale et partenariat Sud-Sud, le maire de la ville de Douala, Ambassa Roger Dinè est attendu au Tchad dans les prochains jours. L’annonce a été faite le 02 août par son homologue tchadien, Ali Haroun au cours communication. Le patron de la commune de N’Djamena a fait savoir qu’avec son hôte, ils travailleront à la finalisation les contours de la coopération Sud-Sud.

Pour le patron de la commune de N’Djamena, c’est un partenariat gagnant-gagnant. Les deux parties partageront les éxpériences dans plusieurs domaines. Pour le compte de N’Djamena, il s’agira de l’application Simba pour la mobilisation des ressources financières, la gestion des ordures ménagères et des eaux usées, le renforcement des capacités des services financiers de la commune de N’Djaména et la recette municipale. Le service de communication de la commune de Douala accompagnera également celui de N’Djamena.

La ville de N’Djaména quant à elle, veillera à l’organisation du marché de Bétails de Douala dans un premier temps.

Il est important de préciser que c’est à la suite de l’assemblée générale des maires francophones, organisée à Kigali au Rwanda que les deux maires ont décidé de s’unir pour travailler au rayonnement de leurs villes respectives. Ainsi, du 26 au 27 juillet 2021, le maire de la ville de N’Djamena a été reçu à Douala. Les premiers échanges étaient axés autour des problèmes de gestion financières, l’exode rural, les problèmes d’assainissement et d’urbanisation entre autres. Ali Haroun avait expliqué le mobile de la rencontre : « il serait préférable d’avoir des relations Sud-Sud en plus de celles Nord – Sud que nous avions déjà avec d’autres pays. C’est cette volonté de coopération qui m’a emmené à envoyer un courrier à mon homologue de la ville de Douala qui a aussitôt répondu favorablement et très promptement »