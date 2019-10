Coopération, politique et économie au menu de la presse béninoise

Les journaux béninois de ce vendredi traitent principalement du succès du président de la République Patrice Talon au cours du Sommet Russie-Afrique, de l’adoption du premier rapport d’activités de Louis Vlavonou, le président de l’Assemblée nationale et enfin de la progression du Bénin au dernier Rapport Doing Business.L’Evènement Précis indique que Talon a été « très actif aux côtés de ses pairs africains » lors du Sommet Russie-Afrique organisé à Sotchi. D’après ce journal, le chef de l’Etat a participé à « des échanges sur la coopération, les questions de développement et de renforcement des relations mutuellement avantageuses entre la Russie et le Bénin ».

Selon Le Routier, « Sotchi a tenu toutes ses promesses grâce au dynamisme de Patrice Talon » puisque le Bénin y a signé « plusieurs accords de coopération ». De son côté, L’Autre Vision annonce que c’est « une nouvelle ère en perspective pour l’éducation béninoise » avec notamment l’augmentation des bourses d’études octroyées par la Russie.

Le journal Les 4 Vérités en déduit que c’est une « bonne nouvelle (pour les) étudiants béninois ».

De son côté, La Nation analyse comme un « plébiscite », l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale, du premier rapport d’activités de son président Louis Vlavonou.

Ce document de 77 pages, qui retrace dans le menu détail les activités menées en interne et en externe par la 8e législature, a été disséqué et adopté hier par les députés.

En économie, La Nation fait savoir que « le Bénin gagne quatre places » au Rapport Doing Business 2020 rendu public hier jeudi par la Banque Mondiale. En termes d’amélioration du climat des affaires, le Bénin occupe la 149e place sur 190 pays.

A en croire le quotidien national, les raisons de ce bond en avant sont « la dématérialisation des procédures de paiement d’impôts, de dédouanement via le Guichet unique de commerce extérieur (Guce) depuis janvier dernier puis la fiabilité et la transparence du système d’administration des biens fonciers ».