Coopération : le Tchad reçoit une aide alimentaire de l’Arabie Saoudite

L’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Tchad, au nom du Centre du Roi Salman, a fait un don de trois conteneurs de dattes au Tchad. L’offre du 28 juin 2022 est destinée aux couches vulnérables.

A l’issue d’une cérémonie organisée à la maison de la femme de N’Djamena, un don des vivres a été aux ministères de la santé publique et la solidarité nationale et celui de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance. C’est une offre de l’Arabie Saoudite pour les couches vulnérables.

L’ambassadeur saoudien, Amer Bin Ali Alshehry explique que : « ce geste vient consolider les liens entre son pays et le Tchad. » Il assure que l’Arabie Saoudite continuera à soutenir les efforts du Gouvernement relatifs à l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisés.

La ministre de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance Amina Priscille Longoh a au nom de deux ministères salué la remise du don en faveur des vulnérables et remercié le centre du Roi Salman pour cet appui alimentaire.

Elle invite les services techniques des deux ministères à s’atteler pour une bonne distribution.

Les premiers bénéficiaires ont reçu leurs paquets en marge de la cérémonie.