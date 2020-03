Coopération : le Tchad et l’Egypte renforcent les relations bilatérales

Le ministre tchadien de la communication Oumar Yaya Hissen a reçu en audience l’ambassadeur de la République d’Egypte au TchadAmr Abdell Azim Al Said Rifai. La rencontre a porté sur le renforcement des relations entre leurs deux pays.

Les deux hommes ont évoqué la question de renforcement des relations le Tchad et l’Egype, notamment dans le domaine des Technologies de l’Information et de la communication. Les organismes audiovisuels des différents pays vont collaborer ensemble pour améliorer la qualité des programmes et renforcer les capacités de productions.

« Mon pays mettra son savoir-faire aux services des médias publics du Tchad. Les journalistes tchadiens et égyptiens travailleront à renforcer la qualité des programmes radiophoniques et télédiffusés pour répondre aux besoins des auditeurs et des téléspectateurs. Des accords-cadres sont envisagés dans ce sens » a déclaré Amr Abdell Azim Al Said Rifai

Le chef de la mission diplomatique accrédité au Tchad, a indiqué que les TIC intéressent les citoyens des deux pays. C’est à ce titre que les autorités des deux pays feront du mieux pour élargir la formation des journalistes des médias à capitaux publics, ils réviseront aussi la diffusion des programmes dans ces médias.