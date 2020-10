Coopération : le Tchad et le Maroc signent six accords

En visite de travail au Maroc, le ministre des affaires étrangères, Amine Abba Siddick a signé six accords de ccopération avec son homologue marocain Nasser Bourita, après des échanges sur la coopération bilatérale

Les accords signés entre les deux hommes portent sur des secteurs variés. En diplomatie, il a été décidé que les visas entre les deux pays seront supprimés pour les possesseurs des passeports diplomatiques, des services spéciaux du Maroc et du Tchad. Amine Abba Siddick et son homologue du royaume du Maroc ont également signé les accords dans les domaines de l’agriculture et l’élevage. Un accord sur le développement du secteur énergétique et des mines, via un échange d’expériences et d’expertise entre les deux pays.

Dans le même ordre, un accord de coopération dans les domaines de l’informatique, de la communication et des sciences de l’information documentaire ont été paraphés. Aussi, dans le domaine culturel, il est question de renforcer les échanges culturels et un mémorandum d’entente de coopération dans le secteur du tourisme pour des échanges réciproques pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.