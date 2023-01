Coopération : le Tchad et l’Arabie Saoudite signent un mémorandum en matière de défense

Les gouvernements de l’Arabie Saoudite et du Tchad à Riyad ont signé un mémorandum d’accord pour la coopération en matière de défense, le 23 janvier 2023.

Cet accord entre dans le cadre de la poursuite des gouvernements des deux pays pour développer des relations bilatérales qui encourageraient la paix et la stabilité internationales. Le document a été paraphé par le ministre saoudien de la défense des affaires exécutives, Dr Khaled bin Hussein Al-Bayari et le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Al-Nafib

Ledit mémorandum couvre un certain nombre de domaines de défense entre les deux pays, mis en évidence par le développement de la coopération dans les domaines de l’entraînement et des exercices militaires, du soutien à l’approvisionnement, des services médicaux militaires, des activités culturelles et sociales et la sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme.

Outre les deux membres du gouvernement, des représentants des deux pays ont pris part à la cérémonie de signature.