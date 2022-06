Coopération : le Tchad et l’Algérie constituent un bloc pour la sécurité

Le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration, et homologue algérien des Affaires Étrangères, ont discuté de la coopération dans le domaine sécuritaire le 12 juin 2022.

Dans le cadre de la recherche des solutions sécuritaires entre le Tchad et l’Algérie, les chefs de diplomatie des deux nations se sont rencontrés le dimanche 12 juin 2022. Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Idriss Dokony Adker et le ministre algérien des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra ont fait le tour de quelques questions sécuritaires. Ils ont discuté de l’état des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les voies et moyens de leur renforcement.

Idriss Dokony Adker a laissé entendre que le Tchad veut s’inspirer de l’Algérie sur le plan sécuritaire. «Ma visite en Algérie, s’inscrit dans le cadre de la coopération dans le domaine sécuritaire, faisant part de la volonté de mon pays de bénéficier de l’expérience acquise par l’Algérie dans le domaine sécuritaire», a déclaré le ministre tchadien.

Les deux hommes ont également parlé des derniers développements de la situation sécuritaire en Afrique, et plus particulièrement dans la région sahélo-saharienne. Ils ont insisté sur la prolifération de la menace terroriste et de la criminalité transnationale dans cette région.

«Dans des moments difficiles, il va de soi de solliciter l’aide de la part de pays amis et proches», indique le ministre tchadien de la Sécurité.

Pour sa part, Ramtane Lamamra revient, sur les orientations stratégiques que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a imprimées à l’action de l’Algérie en Afrique en termes de promotion de la sécurité et de l’intégration continentales pour concrétiser les ambitions de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Il préconise, des : « solutions africaines aux problèmes de l’Afrique.»