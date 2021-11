Coopération : le Tchad et la Côte d’Ivoire ouvrent des discussions dans le domaine du Transport

La ministre tchadienne des Transports, Fatima Goukouni Weddeye et son homologue ivoirien, Amadou Kone ont échangé sur le développement du transport dans leurs pays respectifs.

Les deux membres du gouvernement se sont retrouvés dans le cadre 13ème Forum Africain des infrastructures des Transports. L’évènement se tient à Abidjan du 25 au 26 novembre 2021. Cette édition est placé sous le thème le thème suivant. : « Infrastructures de Transport : entre vision et action. » Avec pour objectifs de objectif de, créer une plateforme d’échanges entre le secteur privé et le secteur public en vue d’un partage d’expériences. Une action qui va permettre de relever les défis en termes de mobilité, de création d’infrastructures et d’approches innovantes

Ainsi, Fatima Goukouni Weddeye et Amadou Kone ont discuté du renforcement de la coopération dans le domaine des Transports entre le Tchad et la Côte d’Ivoire. Ils ont insisté sur la nécessité pour les Etats africains de mutualiser leurs efforts en une vision commune.

Les échanges ont également porté sur les défis et les perspectives dans leurs départements respectifs. « La Côte d’Ivoire et le Tchad sont deux pays frères qui partagent les mêmes valeurs. Il est important de créer un cadre de collaboration pour développer le secteur des transports entre nos deux États. » souligne la Ministre.

Le Ministre Ivoirien a quant à lui indiqué l’importance d’anticiper sur les défis à venir : « Dans 10 ans le secteur des Transports va complètement changer. Il faut déjà mener la réflexion pour voir comment s’adapter ».