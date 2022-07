Coopération : le président du Niger, Mohamed Bazoum séjourne au Tchad

Le chef d’Etat nigérien, Mohamed Bazoum est arrivé à N’Djamena dans la soirée du mardi 12 juillet 2022 à N’Djamena, pour un séjour de 48 heures au Tchad.

Il a été accueilli à l’aéroport international Hassan Djamous par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby. Les deux hommes auront un tête à tête ce mercredi 13 juillet 2022. S’en suivra ensuite une conférence de presse conjointe.

D’après la présidence de la république du Tchad, Mahamat Idriss Deby a offert un cadeau au Président Mohamed Bazoum et par ricochet au peuple nigérien. « Il s’agit des chameaux, un cadeau symbolique mais plein de signification dans le contexte sahélien. »

Pour le Président Mohamed Bazoum : « l’accueil et les attentions dont lui et sa délégation font l’objet, renvoie aux forts liens historiques entre son pays et le Tchad. » indique la même source.