Coopération : le premier ministre tchadien discute avec les ambassadeurs de l’UE

Le premier ministre de transition Saleh Kebzabo a reçu en audience le 13 février 2023, le groupe des ambassadeurs de l’Union européenne conduite le chef de délégation de l’UE Kurt Cornelis.

L’audience a porté sur la coopération Tchad-Union européenne et la mobilisation des ressources pour le financement du Référendum constitutionnel.

Excellent est l’adjectif qui convient le mieux pour qualifier les relations de partenariat entre le Tchad et l’Union Européenne. Un partenariat suivi et qui se densifie sous les effets conjugués du leadership gouvernemental. Le premier ministre Saleh Kebzabo est à la manœuvre pour construire davantage ce partenariat fécond. Le portefeuille de l’Union Européenne au Tchad couvre déjà bien de domaines notamment, la sécurité, les infrastructures, l’accès à l’eau potable, la santé, l’éducation et la bonne gouvernance. L’appui au processus électoral en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel figure également au tableau d’engagements de l’Union Européenne à l’égard du gouvernement de transition.

L’Union Européenne entend allouer une enveloppe de 16 millions d’Euros en vue de soutenir le Tchad dans sa deuxième phase de transition pour la tenue du référendum constitutionnel et tout le processus électoral.

L’audience que le premier de transition Saleh Kebzabo a accordée au groupe d’ambassadeurs de l’Union Européenne conduit par l’Ambassadeur Kurt Cornelis Chef délégation de l’Union Européenne a consisté à échanger sur la mobilisation des ressources pour le financement du référendum constitutionnel, premier palier qui amorce le début d’un retour à l’ordre constitutionnel tant attendu.

Au-delà de l’appui financier, l’Union Européenne entend doter le Tchad des moyens techniques, matériels et humains en vue d’une bonne organisation des échéances électorales.

Source : Primature du Tchad