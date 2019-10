Coopération : le Japon fait un don de plus de 3 milliards de FCFA au Tchad

Cet argent servira acheter des matériels et équipements antiterrorismes pour le programme alimentaire mondial Tchad.

Le gouvernement japonais a fait un don de 3 300 000 000 FCFA à l’Etat tchadien. Ce don sera versé à la Police nationale du Tchad pour acheter des matériels et équipements antiterrorismes pour l’assistance alimentaire. C’est le résultat d’un accord dont la première signature a été effectuée entre l’ambassadeur japonais au Tchad, Tsutomu Osawa et le ministre chargé de l’Economie et de la Planification et du développement, Issa Doubragne.

L’ambassadeur du Japon a affirmé que son pays a une responsabilité pour la paix et la stabilité dans le monde et toujours prêt à offrir pour réaliser des projets de lutte contre le terrorisme et pour l’assistance alimentaire qui sont les principaux facteurs de la stabilité d’un pays.

« Nous nous réjouissons de l’excellence qualité de la coopération qui existe entre nos deux pays et qui se matérialise par l’assistance multiforme du Japon », s’est réjoui Issa Doubragne.

Il faut le dire, cet argent n’est que la première étape de l’accord, le Japon donnera le même montant au Tchad pour marquer la deuxième phase de l’accord. C’est du moins ce qu’ont affirmé les représentants des deux pays.