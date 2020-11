Coopération : le Gabon et la Russie consolident les liens sur le plan sanitaire

Le ministre gabonais de la santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong a accordé une audience à l’ambassadeur de Russie au Gabon, Iliad F. Iskandarov le 3 novembre 2020

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19 et le renforcement des liens entre la Russie et le Gabon, l’ambassadeur de Russie et le ministre de la santé entendent renforcer les relations sur le plan sanitaire. Le diplomate a fait une offre de formation et de recherche au membre du gouvernement. Il a été convenu au cours des échanges que les deux pays vont nouer des partenariats futurs en matière de formation des personnels de santé gabonais.

Pour faire face à la crise sanitaire imposée par la pandémie actuelle, l’ambassadeur de Russie a proposé une offre du vaccin développé par son pays pour prévenir contre la covid-19. Lequel es dénommé vaccin Spoutnik.

Il convient de rappeler qu’une demande d’enregistrement et de pré qualification dudit vaccin a été introduite à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par la Russie.