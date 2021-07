Coopération : l’ambassadeur du Nigéria au Tchad fait ses adieux

Arrivé en fin de mission au Tchad, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigéria est allé, le 12 juillet 2021, faire ses adieux au président du Conseil militaire de transition

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby, a accordé une audience à l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigéria au Tchad, M. Zanna Umaru Bukar-Kolo. Le diplomate, arrivé en fin de mission au Tchad, est allé dire au revoir.

C’était son dernier déplacement du Palais présidentiel. Le Président du Conseil Militaire de Transition, le général de Corps d’Armée, Mahamat Idriss Deby, lui a réservé les premières heures de sa journée afin de lui témoigner sa satisfaction et saluer son bilan après deux ans et demi d’exercice. Les relations entre les deux pays sont à leur plus haut niveau, soutient le diplomate Zanna Umaru Bukar-Kolo qui garde du Tchad des souvenirs inoubliables.

Les liens sociologiques, historiques et fraternels, doublés à la ferme volonté des autorités des deux pays, d’après l’Ambassadeur, augurent des perspectives heureuses pour la coopération tchado-nigériane. Zanna Umaru Bukar-Kolo quitte N’Djamena pour rejoindre Kamplala où il dirigera la chancellerie du Nigeria en Ouganda. Il cède son poste à Abubakar Sadick. Ce général à la retraite aura pour mission de consolider les riches acquis de la coopération entre le Tchad et le Nigéria.