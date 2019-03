Coopération : l’ambassade de la Chine fait un don à l’Université de Moundou

C’est Houdeingar David Ngarimaden, ministre de l’Enseignement supérieur qui a présidé la cérémonie de réception de ce don. L’événement a eu lieu le 2 mars 2019.

En effet, le don offert par l’ambassade de la République populaire de Chine est diversifié. A cet effet, il est composé de 50 ballons de football, 10 ballons de basket Ball, 2 filets de football, 2 filets de basket Ball, 10 ordinateurs de bureau, 5 ordinateurs portables, 2 téléviseurs (43 pouces), 100 kits de couvertures portables et 100 boîtes haut-parleur.

Pour Houdeingar David Ngarimaden , le geste de la Chine est un exemple qui permet d’unir les deux pays et leurs peuples. « L’acte posé par l’ambassadeur ce matin marquera incontestablement l’esprit des étudiants de l’université de Moundou. Ils savent mieux l’importance de disposer des outils informatiques et sportifs qui leur permet de pratique le sport », a-t- il souligné.

Par ailleurs, lors de la cérémonie, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad a présenté les réalisations de son pays. Notamment, dans les domaines de l’éducation, la santé, les infrastructures et bien d’autres. Aussi, il a profité de l’occasion pour orienter les étudiants des opportunités d’études que son pays offre aux étudiants dans le monde chaque année.

Signalons que pour marquer cette journée, un match de football a opposé l’équipe des étudiants de l’université de Moundou à un club de football de la ville. Match remporté par le club de football de la ville de Moundou par 3 buts à 0.