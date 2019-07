Coopération ivoiro-burkinabè: le 8è TAC prévu du 29 au 31 juillet 2019 à Ouagadougou

Les assises de la 8è conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, regroupant les chefs d’Etat et les gouvernements des deux pays sont prévues du 29 au 31 juillet 2019 à Ouagadougou.La rencontre, assortie d’un Conseil des ministres et des travaux entre les gouvernements des deux pays, a été annoncée mercredi à Abidjan par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Cette plate-forme est le lieu pour ces deux pays voisins de faire la revue de leur coopération et définir de nouveaux axes de relations bilatérales en vue d’une meilleure intégration régionale et un brassage des peuples.

La 7ème conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso a eu lieu en juillet 2018 à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, en présence du président Alassane Ouattara et son homologue Burkinabè, Roch Christian Kaboré.

Créé le 29 juillet 2008, le Traité d’amitié et de coopération (TAC) se présente comme un creuset visant à explorer les voies sensées renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Il permet à chaque session, aux deux pays, de signer des accords dans divers domaines.