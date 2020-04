Convid-19: des mesures pour la promotion des paiements électroniques dans l‘UMOA

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises le 21 mars 2020, destinées à la lutte contre la propagation du COVID-19, des concertations entre la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’ensemble de la communauté bancaire et les établissements de monnaie électronique de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) ont permis d’arrêter une série de mesures pour encourager les populations à limiter les contacts physiques grâce à l’utilisation des paiements digitaux, a appris APA auprès de l’Institut d’émission.Ces mesures portent notamment sur la gratuité, à l’échelle nationale, des transferts de monnaie électronique entre personnes pour les montants inférieurs ou égaux à 5.000 francs CFA (1 FCFA équivaut à 0,0016 dollar), y compris les virements de comptes bancaires vers les porte-monnaies électroniques, et vice-versa. Il y a également la gratuité des paiements de factures d’eau et d’électricité, via la téléphonie mobile, pour les montants inférieurs ou égaux à 50.000 FCFA, la suppression, par les émetteurs de monnaie électronique, des commissions payées par les commerçants sur les paiements marchands, adossés à la monnaie électronique.

Une autre mesure qui n’est pas des moindres est la réduction de 50%, par les banques, des commissions payées par les commerçants sur les paiements marchands, adossés à la carte dans le réseau du Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (GIM-UEMOA).

Les échanges entre les acteurs du marché financier ont aussi abouti au relèvement du plafond de rechargement du porte-monnaie électronique de deux à trois millions FCFA et du cumul mensuel de rechargement de dix à douze millions FCFA. « Cette mesure est applicable uniquement aux clients régulièrement identifiés », précise la BCEAO.

Il a également été question de la réduction de 50% des frais appliqués aux virements bancaires de la clientèle, traités via le Système Interbancaire de Compensation Automatisé de l’UEMOA (SICA-UEMOA), sans compter de l’assouplissement des conditions d’ouverture des comptes de monnaie électronique.

« A ce titre, souligne la BCEAO, les émetteurs de monnaie électronique sont autorisés, à activer les porte-monnaies électroniques sur la base des données de la téléphonie mobile, sous réserve de recueillir par tout moyen l’accord du client et de réaliser les diligences liées à l’identification à distance, dans la limite des plafonds réglementaires ».

Une autre mesure qui va plaire aux clients est la baisse de 50% des frais de retrait par carte bancaire dans le réseau régional du GIM-UEMOA.

Sur un autre registre, la BCEAO a engagé la communauté bancaire à assurer la disponibilité et la qualité des services au niveau des guichets automatiques et des terminaux de paiements électroniques.

Ces mesures arrêtées entrent en vigueur à compter du 3 avril 2020, pour une période de 30 jours renouvelable en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.