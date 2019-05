Congo : vers un contrôle technique des véhicules à travers tout le pays

Le gouvernement congolais a adopté, jeudi soir, un projet de loi instituant le contrôle technique de l’ensemble des véhicules présents sur le territoire national, a annoncé, son porte-parole, Thierry Lezin Moungalla.Selon le porte-parole du gouvernement qui s’adressait vendredi à la presse, « le Congo a enregistré, en 2017, 3074 accidents, ayant occasionné 1577 victimes, dont 217 décès et cette mesure qui ne s’appliquait que dans les grandes agglomérations que sont Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, vise à réduire » lesdits accidents..

Pour réussir ce pari, le gouvernement mettra à contribution la police et la gendarmerie, notamment dans les volets mise en garde et répression de la délinquance routière, a indiqué M. Moungalla, avant d’inviter les départements en charge de la maintenance routière à veiller au bon état des infrastructures et à la sauvegarde de l’environnement.