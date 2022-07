Congo terminal s’associe à une artiste locale pour recycler les capsules de café

Le 16 juillet 2022, Congo Terminal a conclu un partenariat avec l’entreprise artisanale « JULITA

GORGEOUS » pour la mise à disposition des capsules de café usagées. Celles-ci sont transformées

localement en bijoux, objets de décoration et/ou art de la maison.Des bacs de collectes ont été posés sur chaque site, et une campagne de sensibilisation a été menée

auprès des employés. Les capsules usagées sont récupérées toutes les fins de semaine pour être

évidées avant remise à JULITA, artiste congolaise engagée dans le recyclage depuis plusieurs années

(papier, bois, capsules diverses, etc). Ces capsules de café deviendront de magnifiques pièces finies

vêtues d’une esthétique hors du commun. Depuis la signature de la convention, près de 500 capsules

ont été remises à JULITA GORGEOUS par Patricia EKEY-MISSE, Responsable Régionale

Communication et Développement Durable

« Notre engagement dans la démarche Green Terminal, Label de Bolloré Ports met en lumière les

actions que nous déployons pour la préservation de l’environnement. Il allie consommation responsable

et recyclage. Car recycler est le maître mot d’une terre durable que l’on devrait offrir aux générations

futures » soutient Patricia EKEY-MISSE, Responsable Régionale Communication et Développement

durable.

« Il est rare de trouver un partenaire aussi responsable que Congo Terminal. Il va jusqu’au bout des

petites choses telles que les capsules de café, les papiers usagés. Je suis fière de travailler avec cette

entreprise » précise Jacqueline MOTE, Chef d’entreprise JULITA GORGEOUS.

Le marc de café récupéré dans les capsules est remis aux pépinières pour servir d’engrais, de même



que les sachets de thé. L’entreprise recycle également les papiers usagés qui sont broyés et destinésà l’emballage de colis lors des expéditions. Dans cette même démarche, depuis 2012 Congo Terminala conclu un partenariat avec Total Energie pour le recyclage des huiles moteur et hydraulique usagées.

À propos de Congo Terminal

Congo Terminal, concession de Bolloré Ports, est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire.

L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de

ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo

Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie

chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose

d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4 et bénéficie de la

forte expérience portuaire du réseau Bolloré Ports. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs

congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement

et de l’éducation.

www.congo-terminal.net

Contact presse :

Ghislain Maginot, Chef section Médias – Congo Terminal

T +242 05 775 02 10 – ghislain.maginot@congo-terminal.com