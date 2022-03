Congo/Journée de la femme : Bolloré se mobilise pour l’environnement

Les collaboratrices de la filiale congolaise de Bolloré Transports & Logistics ont mené plusieurs actions en faveur de l’environnement.Le 8 mars dernier, les employées de Bolloré Transport & Logistics Congo ont célébré la Journée internationale des femmes sous le signe de la lutte contre le changement climatique. Ensemble, elles ont participé à une conférence interne sur le réchauffement climatique, sensibilisé plus de 50 jeunes filles du collège Ngoyo-la-plaine à la protection de l’environnement et organisé au sein de leur établissement une opération consistant à planter 72 pieds d’arbres sur un périmètre de 2 000 m².

En 2021, les collaboratrices de Bolloré Transport & Logistics Congo avaient organisé le nettoyage de la plage qui jouxte le terminal à conteneurs au Port autonome de Pointe-Noire ce qui avait permis de récolter plus de 500 Kg de déchets plastiques.

« La parité passe aussi par la sensibilisation des femmes et des hommes aux enjeux actuels. Depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés dans un processus visant à améliorer notre empreinte carbone en préservant la biodiversité ainsi que les ressources naturelles tout en réduisant nos consommations d’eau et d’électricité. Cette démarche est essentielle pour garantir à tous les mêmes chances d’avenir », souligne Raïssa Dekambi, Responsable Qualité, Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et Compliance de Bolloré Transport & Logistics au Congo.