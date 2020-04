Congo/Covid-19 : Le gouvernement au chevet des couches vulnérables

Le gouvernement congolais a annoncé une enveloppe de quatre milliards de Francs CFA au profit des ménages et personnes pauvres affectés par les mesures de confinement consécutives à la propagation du coronavirus.Cette annonce a été faite ce vendredi par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla à l’issue de la première réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie du Covid-19 qui s’est tenue sous l’autorité du président Sassou N’Guesso

Ainsi selon le porte-parole du gouvernement, il ressort de cette réunion plusieurs mesures économiques, sanitaires et sociales.

Au plan social, le gouvernement a décidé du « transfert dans les prochains jours, de la somme de 4 milliards de francs CFA aux ménages et personnes pauvres déjà répertoriés dans différentes localités du pays par le ministère en charge des affaires sociales. »

La Coordination a réitéré la gratuité de l’eau et de l’électricité pour tous les ménages, sur l’ensemble du territoire national, pendant la période de confinement.

Au plan économique, cette Coordination nationale incite la Task force sur l’impact économique de la pandémie du Covid-19 à procéder à l’émission de bons et obligations du Trésor pour abonder les recettes budgétaires et permettre ainsi à l’Etat de faire face aux besoins liés à la lutte contre le Covid-19.

Elle encourage également tous les opérateurs économiques, les citoyens et patriotes congolais, mais aussi les bonnes volontés internationales à s’inscrire dans l’élan de solidarité déjà engagé depuis quelques jours, en procédant à des dons ou actes de générosité qui permettront de vaincre le Covid-19.

Au plan sanitaire, la mesure consiste à réquisitionner tous les agents de santé actifs et retraités aptes, des étudiants finalistes des écoles paramédicales et de la faculté des sciences de la santé.

Elle s’est prononcée pour la réquisition de tous les médicaments et autres produits de santé détenus par les pharmacies commerciales, et considérés comme utiles à la prise en charge du Covid-19 et l’allocation de primes exceptionnelles à tous les personnels de santé et auxiliaires mobilisés pour la lutte contre le virus.

Par ailleurs, elle a vivement recommandé aux vendeurs et aux clients dans les marchés le port de masques et de tout accessoire susceptible de servir de barrières à la propagation du Covid-19.