Congo : 1,3 milliard F CFA du Japon pour reconstruire le Pool

Le Fonds japonais pour le développement social (JSDF) a mis à la disposition du Congo un financement de 1,3 milliard F CFA pour la mise en œuvre d’un projet d’appui à la promotion des moyens de subsistance durable dans le département du Pool (sud).« Ce projet permettra de fournir les matériaux nécessaires à 1920 ménages du département du Pool. Il sera non seulement le déclencheur de l’amélioration de la paix et de la stabilité, mais surtout le catalyseur pour l’utilisation optimale des potentialités agricoles du Pool afin qu’il soit le département le plus dynamique du Congo », a notamment déclaré Hirochi Karubé, l’Ambassadeur du Japon au Congo.

Le projet d’appui à la promotion des moyens de subsistance durable a été officiellement lancé par Euloge Landry Kolélas, le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, le 8 juin à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, à environ 75 km au sud de la capitale Brazzaville.

Dans son discours, elle a indiqué que « ce projet permettra d’apporter un appui à la fois technique, matériel et financier aux ménages pauvres, aux femmes et aux jeunes organisés en coopératives dans les activités agropastorales telles que l’agriculture, le maraîchage, l’élevage, la pisciculture et la pêche ».

De son côté, Korotoumou Ouattara, la représentante résidente de la Banque Mondiale au Congo a estimé que ce projet va faciliter « l’accès de la population la plus vulnérable aux moyens de subsistance, en favorisant les opportunités économiques dans ce département meurtri par des guerres civiles à répétition, en vue de poser les jalons d’un avenir prospère ».

La phase pilote du projet sera mise en œuvre dans les villages de Koubola, Linzolo, Missafou, Yangui, Yalavounga et Matensama, tous dépendant administrativement des districts de Kinkala, Mindouli et de Goma Tsét-tsé.