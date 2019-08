Conflits interethniques : un rapport dénonce de violations graves des droits de l’Homme

Des organisations nationales de défense des droits de l’homme, dans un rapport d’enquête suite aux conflits intercommunautaires au Tchad, ont constaté, samedi soir, au cours d’un point de presse, que, « ce genre de conflits n’avaient jamais atteint cette intensité, tant au Nord-est qu’au sud du pays ».Dans leur rapport, les quatre organisations, révèlent que le conflit intercommunautaire au Ouaddaï et une partie du Sila, a fait 110 morts, une femme disparue et 58 blessés. Par ailleurs, 10 villages ont été attaqués et incendiés 343 cases brulés, 107 bœufs tués, 56 chevaux tués, 1073 moutons et chèvres tués ou disparus, 122 jardins détruits, 150 arbres coupés, 3 moulins détruits et 30 motos confisquées par les gendarmes.

En qualifiant de « furie meurtrière » ces conflits, les organisations regrettent les grosses pertes en vies humaines et en matériel, les dégâts psychologiques sur les habitants engendrant haine et de rancœurs entre ces communautés.

« Les éleveurs se gardent également de s’aventurer assez loin de leurs villages par crainte d’être attaqués, ce qui réduit considérablement les champs des pâturages et des points d’eau. Cet état de fait entraine des conséquences désastreuses sur la santé des bêtes et la qualité du cheptel tchadien », relèvent-elles, les quatre organisations.

Les défenseurs des droits de l’Homme disent ne pas comprendre l’attitude des forces de l’ordre qui retardent au maximum leurs interventions en cas de conflit, livrant les protagonistes à eux-mêmes et se contentant de venir à la fin des événements pour compter les morts et de transporter les blessés vers les centres de santé.

Les organisations ayant mené cette enquête imputent une responsabilité indirecte dans ces conflits aux forces de l’ordre car, disent-elles, les responsables de sécurité croient vouloir « imposer volontairement des solutions boiteuses porteuses de germes des potentiels conflits ».