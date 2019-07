Conflit entre agriculteurs et éleveurs : 14 présumés auteurs et complices aux arrêtés

A la suite du conflit opposant agriculteurs et éleveurs survenu à Tchiré II, dans la province de Tandjilé ouest, 14 présumés auteurs et complices de tuerie ont été présentés au parquet de Béré.

Les autorités civiles et militaires de la province de la Tandjilé Ouest se sont activées pour rechercher les auteurs de la tuerie et mettre en garde la population de cette localité. « D’autres complices sont recherchés et les chefs de canton doivent nous aider à les retrouver » a indiqué le directeur général de la gendarmerie nationale, Idriss Mis Moro.

Pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Gonokono, le parquet veillera à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur pour dissuader tout acte de violence. Le conflit a fait, selon le bilan définitif, 6 morts et 29 blessés.